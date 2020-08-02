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Общество
Сюжет: Экспаты

Волонтер Аббас Али Шах решил уехать: стало страшно жить в Кыргызстане

Аббас Али Шах из Пакистана уже четыре года живет в Бишкеке. Он студент пятого курса Международной школы медицины.

Молодой человек хотел помогать кыргызстанским врачам в борьбе с коронавирусом, он стал волонтером в одном из дневных стационаров. Но проработал там недолго. 20 июля стало известно, что Аббаса жестоко избили: несколько кыргызстанцев напали на него в селе Кой-Таш. Ему предстоит операция.

Он рассказал 24.kg, почему выбрал для учебы Кыргызстан и как его мнение о стране изменилось после нападения.

из личного архива
Фото из личного архива. Аббас Али Шах (справа) с другом в Кой-Таше

«Всегда мечтал получить образование за границей. После того как друг приехал в КР, я, недолго думая, решил тоже поступить в вуз в Бишкеке», — говорит Аббас Али Шах.

— Что вам больше всего нравится в Кыргызстане? Вы когда-нибудь скучали по дому?

— Меня впечатлила природная красота Кыргызстана: чистый воздух, величественные горы, и, конечно же, жемчужина вашей республики — Иссык-Куль. Если ты морально и физически устаешь, можно выехать в горы возле столицы и зарядиться новыми силами и идеями.

Я не могу сказать, что тоскую по дому, потому что настолько привык здесь, что считаю КР своей второй родиной, что бы ни было.

Аббас Али Шах

— Как вы справляетесь в такое время? Что вы думаете о пандемии COVID-19?

— На самом деле это время очень сложное для всего мира. Коронавирус внес свои коррективы в жизнь и быт каждого из нас, многие потеряли работу, нечего было есть. Это страшно. Максимум, что каждый из нас может сегодня сделать, — самоизолироваться. Это, правда, работает, так мы скорее переживем негативные времена и избавимся от злосчастного вируса.

Смотря на ситуацию с нехваткой врачей в Бишкеке, стало грустно. Решил поработать в стационаре хоть бесплатно и помогать медикам в этой тяжелой борьбе за человеческие жизни.

— Как вы проводите свободное время? Ваше любимое блюдо в Кыргызстане.

— Очень редко выхожу на прогулки с друзьями. Но в основном сижу дома и учусь. Потому что профессия медика требует много знаний и нельзя где-то ошибиться, от этого зависит человеческая жизнь. Поэтому я не фанат долгих прогулок и шумных вечеринок. Как говорится, ученье — свет. А так мне очень нравится место в селе Кой-Таш, где находится отель Jannat Resort.

Мне очень нравится лагман. Где бы я ни был, всегда ем это блюдо.

из личного архива
Фото из личного архива. Аббасу Али Шаху нравится природа Кыргызстана

— Что самое удивительное случилось с вами здесь?

— Как ни странно, самое удивительное — это то, что произошло с нами в горах, когда на меня и моих друзей напали неизвестные просто так. Я никогда не думал, что такое может случиться. Мои родные и близкие не знают об этом. Они думают, что КР — безопасная и красивая страна. Красивая — с этим я согласен на 100 процентов. Но безопасная ли — в этом я стал сомневаться.

Хотел остаться в Кыргызстане, но после нападения мне страшно.

Аббас Али Шах

— Вы поменяли свои взгляды насчет безопасности в КР? Каковы ваши планы на будущее?

— Вернусь в Пакистан. До этого инцидента подумать не мог, что в Кыргызстане кто-то может без веской причины подойти и начать избивать тебя. Честно говоря, я стал испытывать страх.

Страшно не только мне, но и моим друзьям, которые так же, как и я, приехали сюда учиться.

Аббас Али Шах

— Как ваше здоровье?

— Сейчас я чувствую себя неплохо. Но до сих пор приходится ходить по врачам на консультации. Я сам учусь на кардиолога, дай бог, буду работать в больнице и лечить людей.

По факту нападения на Аббаса Али Шаха задержаны трое мужчинПо факту проводится досудебное производство по статье «Хулиганство». Ход расследования данного факта взяло под личный контроль руководство МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160838/
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