От двусторонней пневмонии скончался заслуженный деятель культуры Кубандык Омуров. Об этом сообщили в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Кубандык Омуров родился в 1950 году. В 1977 окончил Фрунзенское художественное училище имени А.Чуйкова по специальности «скульптор».

Фото Facebook/Елена Мягкова. Кубандык Омуров

С 1998 по 2001 год работал заведующим художественно-постановочной частью Кыргызского театра юного зрителя, после чего работал в Кыргызском театре оперы и балета художником-декоратором, ассистентом главного художника и заведующим художественно-постановочной частью.

В разные годы Кубандык Омуров участвовал в оформлении основных культурных событий государственного уровня и общественно-политических мероприятиях, организованных правительством Кыргызстана.