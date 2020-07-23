Руководство Минтранса выделит трехдневную зарплату на покупку лекарств

Руководители управлений и отделов центрального аппарата Минтранса выделят свою трехдневную зарплату железнодорожной больнице для покупки лекарств. Об этом на брифинге сообщил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

По его словам, за ведомством закрепили железнодорожную больницу.

«В ее стационар приобрели 1 тысячу комплектов средств индивидуальной защиты за счет денег «ГП «НК Кыргыз темир жолу». Оказана также ежемесячная спонсорская помощь в размере 160 тысяч сомов больнице для организации компенсационных доплат сотрудникам, работающим в период распространения коронавируса в Бишкеке», — сказал он.