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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ученые США: Вскрытие пациентов с COVID-19 выявило странные изменения в сердце

Американские патологоанатомы провели серию вскрытий пациентов, которые скончались от коронавируса. Они выяснили, что повреждение сердца у таких людей вызвано не воспалением сердечной мышцы, как ранее считали врачи, а странной гибелью клеток.

Как сообщают СМИ, врачи изучили сердца 22 умерших человек, которые болели коронавирусом. Кроме того, у большинства умерших было повышенное давление, более 40 процентов имели лишний вес, а 50 процентов страдали диабетом.

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«Нами были выявлены основные изменения, которые ставят под сомнение распространенное представление о том, что типичный миокардит проявляется при тяжелом течении коронавируса. Несмотря на то что механизм повреждения сердца при COVID-19 неизвестен, нами выработан ряд теорий, которые требуют более подробного изучения», — прокомментировали исследователи.

Группе патологоанатомов удалось узнать, что в сравнении с первым коронавирусом прошлых лет, новый коронавирус не попадает в клетки сердечной мышцы.

Американские патологоанатомы также не заметили и закупорки коронарных артерий сгустками крови.

В результате исследований специалисты обнаружили вирус в отдельных клетках слизистой оболочки мелких кровеносных сосудов. Подводя итоги, врачи рассказывают: «Принимая во внимание тот факт, что воспалительные клетки способны проходить через сердце, не затрагивая его ткани, нельзя исключить вариант эндотелиального повреждения, которое вызывают цитокины».

Ранее в интервью 24.kg начальник Республиканского патологоанатомического бюро Валентина Пахман также указывала, что на начальном этапе болезни на первый план выходят не тромбозы, а отек, выпот в легких в очень большом количестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160458/
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