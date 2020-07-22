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Общество

Группа «патриотов» обещает жестоко наказывать кыргызок за дружбу с иностранцами

Очередная группа молодых людей из Кыргызстана, которые находятся в России на заработках, призывает наказывать девушек в Москве, встречающихся с иностранцами. Видео их обращения к мигрантам в РФ опубликовано в социальной сети.

На видеоролике парень объясняет, что решили собраться после массовой драки в Екатеринбурге.

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Отметим, что в соцсети был опубликован ролик о массовой драке между таджиками и кыргызами. Сообщалось о тяжелом состоянии одного человека.

Мужчины на видео призывают кыргызстанцев не делиться на регионы и быть сплоченными.

«Зачем нам юг и север? Надо быть вместе. Вот тогда никто нас не тронет. На нас нападают, потому как считают, что у нас нет единства и что нас мало», — говорит один из парней.

По мнению кыргызских парней, надо объединиться не только против национализма в России, но и ради защиты чести девушек.

«На работе много людей разных национальностей, и девушек тоже. Если увидите кыргызскую девушку с каким-нибудь иностранцем, сразу предупредите ее. После двух предупреждений ее накажем жестко. Может, так они поймут. Кыргызские девушки с этими развлекаются в ночных клубах. Они вот так кормят свои семьи. Сообщайте о таких девушках, отправляйте в WhatsApp-группу», — призывают авторы ролика.

Напомним, что в 2016 году в Москве появилась группа молодых ребят из Кыргызстана, которые нападали на кыргызских девушек и устраивали им унизительные допросы. Некоторых из них жестоко избивали.

Тогда хулиганов нашли. Но сотрудники МВД ограничились лишь воспитательной беседой. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160283/
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