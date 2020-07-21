Кыргызстанцы завоевали медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Школьники из Кыргызстана завоевали медали на Международной Менделеевской олимпиаде. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, ученики Иссык-Кульского лицея имени Карасаева Нурсултан Соодонбеков и Кубанычбек Камиль завоевали серебряную и бронзовую медали, ученик Бишкекского лицея имени Айтматова Камиль Мамбетов занял третье место.



Надира Джусупбекова добавила, что в олимпиаде участвовали команды из 20 стран. В этом году она прошла в онлайн-формате.

Международная Менделеевская олимпиада — это соревнование по химии, которое проводится ежегодно среди школьников ряда стран СНГ, Балтии и Юго-Восточной Европы.



