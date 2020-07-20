Суд выигран, но экс-главу дома престарелых не восстанавливают на работе

Бывшего директора Бишкекского стационарного социального учреждения (дома престарелых) Эркингуль Абдылдаеву не восстанавливают на работе. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, Верховный суд не выдает копию решения. «Все на больничном, и мы не можем получить документы, чтобы моя доверительница смогла приступить к работе. Министр соцразвития Улугбек Кочкоров обязан подчиниться требованию суда», — отметил Бактыбек Жумашев.

Он добавил, что все судебные инстанции признали, что Эркингуль Абдылдаева была уволена незаконно.

Сейчас место директора дома престарелых занимает Адильбек Козубаев. Ранее одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова заявила, что он оскорбляет персонал, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале. Началось досудебное производство. Но Адильбек Козубаев от работы до сих пор не отстранен.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.