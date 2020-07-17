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Общество

За рекламу о похищении девушки в городе Ош оштрафуют службу такси

Антимонопольное агентство намерено оштрафовать руководство «Такси 180 Ош» за неэтичную рекламу. Об этом сообщает «Институт медиа полиси».

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Уточняется, что отдел госагентства антимонопольного регулирования Ошской области рассмотрел электронные обращения граждан относительно рекламы «Такси 180 Ош», пропагандирующей похищение человека с целью вступления в брак.

«Провели разбирательство, служба «Такси 180» сообщила, что рекламодатель и рекламопроизводитель не заключали договор. Поэтому в соответствии со статьей 30 Закона КР «О рекламе» рекламодатель несет ответственность за содержание информации», — отметили в организации.

Сейчас идет процедура привлечения к ответственности руководителей «Такси 180 Ош». Штраф может составить до 17 тысяч сомов.

Напомним, ранее юморист Эмиль Токтошев опубликовал на своей странице в Instagram рекламный ролик о службе такси «Такси 180 Ош». На видео группа мужчин похищают девушку, их машина не заводится — девушка сначала сопротивляется, а потом предлагает воспользоваться услугами такси. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159864/
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