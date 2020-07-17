За рекламу о похищении девушки в городе Ош оштрафуют службу такси

Антимонопольное агентство намерено оштрафовать руководство «Такси 180 Ош» за неэтичную рекламу. Об этом сообщает «Институт медиа полиси».
Уточняется, что отдел госагентства антимонопольного регулирования Ошской области рассмотрел электронные обращения граждан относительно рекламы «Такси 180 Ош», пропагандирующей похищение человека с целью вступления в брак.
«Провели разбирательство, служба «Такси 180» сообщила, что рекламодатель и рекламопроизводитель не заключали договор. Поэтому в соответствии со статьей 30 Закона КР «О рекламе» рекламодатель несет ответственность за содержание информации», — отметили в организации.
Напомним, ранее юморист Эмиль Токтошев опубликовал на своей странице в Instagram рекламный ролик о службе такси «Такси 180 Ош». На видео группа мужчин похищают девушку, их машина не заводится — девушка сначала сопротивляется, а потом предлагает воспользоваться услугами такси.