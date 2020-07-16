Медиаэксперт призывает государство не мешать собирать открытые данные

Открытые данные сегодня могут спасти не одну человеческую жизнь. Об этом 24.kg сообщила медиаэксперт Гульнура Торалиева.

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По ее словам, стране нужны открытые данные не только по свободным койко-местам в больницах.

«Люди, пока ищут свободные койки в социальных сетях, теряют много времени, счет идет на минуты. Потому они едут из одной больницы в другую, кто-то умирает даже на пороге медучреждения. А все по той причине, что там нет мест, но пациенты об этом не знали. Нужны реальные открытые данные, которые действительно спасут жизни», — говорит медиаэксперт.

Наши граждане сами стали выполнять функцию скорой помощи. Мы видим, что, имея даже 40 телефонов скорой, включая частные станции, до них дозвониться невозможно. Гульнура Торалиева

Она считает, что кыргызстанцам необходима информация, которую будут обновлять ежечасно. «Информация становится неактуальной буквально за час. Нам нужны открытые данные по потребностям врачей, оснащенности медучреждений, поступаемым препаратам и технике. Занимаясь волонтерской деятельностью, я вижу, что если в определенную больницу поступает много помощи, то в какой-нибудь региональный ЦСМ — практически ничего, неучтенными остаются небольшие поселения», — рассказывает медиаэксперт.

Всех, кто занимается открытыми данными, государство причисляет к шпионам, агентам и подрывателям устоев. Но во всем мире открытые данные — это как новая нефть. Гульнура Торалиева

Она призывает прекратить преследовать людей, которые занимаются открытыми данными, и дать им возможность собирать информацию. «Медики присылают свои потребности в бумажном виде, есть люди, готовые это оцифровывать и размещать на онлайн-инструментах. Но, к сожалению, этих людей хотят преследовать. Если государство не помогает, оно должно хотя бы не мешать. Просто просьба — дать возможность людям, которые хотят помочь, помогать», — заключила Гульнура Торалиева.