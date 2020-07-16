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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в регионах Кыргызстана. Главврач больницы в Терек-Сае просит помощи

Заболевшая внебольничной пневмонией главврач Терек-Сайского филиала Чаткальской территориальной больницы Фарида Ташбалтаева просит помощи. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По ее словам, филиал обслуживает 6 тысяч жителей села. В больнице не хватает СИЗ, медикаментов, дезинфицирующих средств и медработников. «В районе болезнь усиливается. У меня тоже выявили пневмонию. Вчера привезли один кислородный концентратор», — рассказала Фарида Ташбалтаева.

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Она обратилась к неравнодушным граданам, жителям села, а также предпринимателям и спонсорам. На обращение откликнулась Тынымгуль Эшиева, которая создала счет для сбора денежных средств.

«Эта больница находится в моем родном поселке. В медучреждении работают один врач, три медсестры и одна акушерка. Никто, конечно, их не обучал, как лечить COVID-19. Больнице нужны СИЗ, концентраторы. Все, кто хочет помочь отдаленным регионам, присоединяйтесь к моей личной инициативе, я начну сбор средств и отчитаюсь по мере поступления денег», — написала девушка в соцсетях.

Она отметила, что в селах почти не следуют санитарным требованиям — не соблюдают социальное дистанцирование, не самоизолируются, не носят маски.

Все, кто хочет оказать помощь Терек-Сайскому филиалу Чаткальской территориальной больницы, могут перечислить деньги на «Эльсом»: 0555755307 или сомовый счет KICB 1280016021934642 на имя Тынымгуль Эшиевой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159703/
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