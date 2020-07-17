Дефицит гепарина и клексана и завышение цен на них. Аптечный бизнес о причинах

С 1 по 14 июля 2020 года всего на территорию Кыргызстана завезено 423 наименования лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму 672 миллиона 608 тысяч 406,52 сома. Об этом сообщили в департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники.

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Однако кыргызстанцы продолжают жаловаться на необоснованное завышение цен на лекарства и медицинские препараты.

Люди не знают, куда обращаться, они не могут купить медикаменты по рыночным ценам, а спекулянты перепродают втридорога. Последних стали активно задерживать сотрудники правоохранительных органов.

Представитель одной из аптечных сетей Айбек Сейдалиев рассказал 24.kg о том, что сегодня происходит на рынке лекарств.

— Недавно Финполиция проверила все аптечные склады. Что они нашли?

— Действительно, на прошлой неделе по постановлению Первомайского районного суда Финполиция обыскала складские помещения. Они искали препараты, которые сейчас востребованы у граждан, тот же гепарин. Мы показали им все, они проверили отделы поставок, но ничего так и не нашли. Кто-то обратился в ГСБЭП с заявлением о том, что крупные фармкомпании специально создают искусственный дефицит медикаментов для поднятия стоимости. Думаем, что это могли сделать представители отдельного общественного фонда или движения.

Фото 24.kg. Склад лекарств в Бишкеке

Через два дня после проверки в страну завезли крупные партии гепарина. Фуры на границе встретили сотрудники Финпола и сопроводили до складов, чтобы не возникло проблем. Айбек Сейдалиев

— Откуда поставляют востребованные медикаменты?

— Сейчас нам помогают прорабатывать логистику послы КР в Узбекистане, Индии и Турции. Они содействуют в поисках нужных препаратов и договариваются с фармацевтическими заводами. Транспортные вопросы они также помогают решить. Если честно, нехватка тех или иных лекарств сейчас везде, не только у нас.

— Как сегодня обстоят дела в аптеках?

— Сегодня от кыргызстанцев звонков поступает меньше. Потому что на днях гепарин продавался без проблем. Вчера на рынок поступили клексан и другие лекарства. Ситуация постепенно стабилизируется. Единственное, что, как только препарат поступает в аптеки, его сразу раскупают, в считанные часы. Потому что в социальных сетях тут же появляется информация о наличии лекарственных средств, и все мигом мчатся в аптеки.

Представитель одной из аптечных сетей уверяет, что цены на лекарственные препараты мониторят строго.

Мы регулируем цены. Клексан стоит 3 тысячи 570 сомов, упаковка гепарина — 443 сома. Айбек Сейдалиев

— Как часто вы завозите медикаменты?

— Позавчера поступила партия востребованных препаратов. Теперь мы распределяем лекарства не по заявкам аптек, а по разнорядке. То есть если в Бишкеке 50 аптек, то мы отправляем препараты не поровну, а учитываем спрос каждой из них. Лекарственные средства также получили Джалал-Абадская, Баткенская, Ошская, Таласская и Иссык-Кульская области. Цены у всех фиксированы.

Фото 24.kg. Склад лекарств в Бишкеке

— Могут ли фармацевты в аптеках обмануть покупателя и продать препарат дороже?

— Тут на совести работников аптеки. Но многие из них автоматизированы, установлена программа 1C. Там ни один тыйын не пройдет мимо кассы. Мы можем посмотреть из центрального офиса, что происходит в самой дальней аптеке Кыргызстана. Естественно, выдаем чеки.

— Ваши прогнозы. Что будет с лекарственным обеспечением страны через месяц, осенью?

— Ситуация останется относительно напряженной. Осенью начинается сезон гриппа. В декабре будет пик заболеваемости, вплоть до февраля. Мы будем готовиться. Государство начало нам помогать. Заявки на поставку препаратов у нас есть уже везде: в России, Грузии, Украине, Узбекистане, Индии, Турции и Китае. Со следующей недели критических перебоев с лекарствами не будет.

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Фармацевтические дистрибьюторы отмечают: нехватка тех или иных препаратов началась из-за того, что по закону в нашу республику нельзя завозить лекарства без пометки KG на упаковке.

К тому же инструкция должна быть обязательно на кыргызском языке.

Заводы-изготовители отдавали предпочтение крупным государствам, которые заказывали миллионы упаковок востребованных медикаментов. Однако сегодня правительство разрешило ввозить препараты без пометки KG, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.