Дефицит гепарина и клексана и завышение цен на них. Аптечный бизнес о причинах

С 1 по 14 июля 2020 года всего на территорию Кыргызстана завезено 423 наименования лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму 672 миллиона 608 тысяч 406,52 сома. Об этом сообщили в департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники.
Однако кыргызстанцы продолжают жаловаться на необоснованное завышение цен на лекарства и медицинские препараты.
Люди не знают, куда обращаться, они не могут купить медикаменты по рыночным ценам, а спекулянты перепродают втридорога. Последних стали активно задерживать сотрудники правоохранительных органов.
Представитель одной из аптечных сетей Айбек Сейдалиев рассказал 24.kg о том, что сегодня происходит на рынке лекарств.
— Недавно Финполиция проверила все аптечные склады. Что они нашли?
— Действительно, на прошлой неделе по постановлению Первомайского районного суда Финполиция обыскала складские помещения. Они искали препараты, которые сейчас востребованы у граждан, тот же гепарин. Мы показали им все, они проверили отделы поставок, но ничего так и не нашли. Кто-то обратился в ГСБЭП с заявлением о том, что крупные фармкомпании специально создают искусственный дефицит медикаментов для поднятия стоимости. Думаем, что это могли сделать представители отдельного общественного фонда или движения.
Через два дня после проверки в страну завезли крупные партии гепарина. Фуры на границе встретили сотрудники Финпола и сопроводили до складов, чтобы не возникло проблем.Айбек Сейдалиев
— Откуда поставляют востребованные медикаменты?
— Сейчас нам помогают прорабатывать логистику послы КР в Узбекистане, Индии и Турции. Они содействуют в поисках нужных препаратов и договариваются с фармацевтическими заводами. Транспортные вопросы они также помогают решить. Если честно, нехватка тех или иных лекарств сейчас везде, не только у нас.
— Как сегодня обстоят дела в аптеках?
— Сегодня от кыргызстанцев звонков поступает меньше. Потому что на днях гепарин продавался без проблем. Вчера на рынок поступили клексан и другие лекарства. Ситуация постепенно стабилизируется. Единственное, что, как только препарат поступает в аптеки, его сразу раскупают, в считанные часы. Потому что в социальных сетях тут же появляется информация о наличии лекарственных средств, и все мигом мчатся в аптеки.
Представитель одной из аптечных сетей уверяет, что цены на лекарственные препараты мониторят строго.
Мы регулируем цены. Клексан стоит 3 тысячи 570 сомов, упаковка гепарина — 443 сома.Айбек Сейдалиев
— Как часто вы завозите медикаменты?
— Позавчера поступила партия востребованных препаратов. Теперь мы распределяем лекарства не по заявкам аптек, а по разнорядке. То есть если в Бишкеке 50 аптек, то мы отправляем препараты не поровну, а учитываем спрос каждой из них. Лекарственные средства также получили Джалал-Абадская, Баткенская, Ошская, Таласская и Иссык-Кульская области. Цены у всех фиксированы.
— Могут ли фармацевты в аптеках обмануть покупателя и продать препарат дороже?
— Тут на совести работников аптеки. Но многие из них автоматизированы, установлена программа 1C. Там ни один тыйын не пройдет мимо кассы. Мы можем посмотреть из центрального офиса, что происходит в самой дальней аптеке Кыргызстана. Естественно, выдаем чеки.
— Ваши прогнозы. Что будет с лекарственным обеспечением страны через месяц, осенью?
— Ситуация останется относительно напряженной. Осенью начинается сезон гриппа. В декабре будет пик заболеваемости, вплоть до февраля. Мы будем готовиться. Государство начало нам помогать. Заявки на поставку препаратов у нас есть уже везде: в России, Грузии, Украине, Узбекистане, Индии, Турции и Китае. Со следующей недели критических перебоев с лекарствами не будет.
Фармацевтические дистрибьюторы отмечают: нехватка тех или иных препаратов началась из-за того, что по закону в нашу республику нельзя завозить лекарства без пометки KG на упаковке.
К тому же инструкция должна быть обязательно на кыргызском языке.
Заводы-изготовители отдавали предпочтение крупным государствам, которые заказывали миллионы упаковок востребованных медикаментов. Однако сегодня правительство разрешило ввозить препараты без пометки KG, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.