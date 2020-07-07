Фармакологический бизнес. Кому принадлежат крупнейшие аптеки Кыргызстана

С середины июня в Кыргызстане наблюдается резкий рост числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Напуганные граждане бросились в аптеки за противовирусными препаратами. И лекарства тут же взлетели в цене.

Чтобы избежать дальнейшего роста цен, Минздрав предложил ввести временное регулирование цен на лекарства и медицинские изделия, входящие в перечень для лечения COVID-19. А правительство обратилось напрямую к фармацевтам с просьбой не завышать цены.

24.kg рассказывает, кому принадлежат аптеки Бишкека и сколько налогов они платят в бюджет.

Почти 800 аптек на страну

На начало 2019 года в Кыргызстане официально работали 2 тысячи 932 фармацевтические организации. В том числе 797 аптек, 328 аптечных складов, 1 тысяча 571 аптечный пункт и 201 киоск, а также 35 производственных цехов.

В аптечных учреждениях заняты 1 тысяча 160 провизоров и 1 тысяча 772 фармацевта.

Кроме того, в стране работают 1 тысяча 516 частных организаций здравоохранения. В них заняты 3 тысячи 460 врачей и 1 тысяча 590 средних медицинских работников.

В числе самых крупных аптечных сетей можно назвать «Неман фарм», «Айболит», «Фармамир», «Лекарь», «Бимед Фарм», «Саян Фарм», «Фармстор», «Фарватер», «Фарм Сервис», «Заман».

Кому принадлежат аптеки

Самой крупной на сегодня можно считать компанию «Неман фарм». По данным портала 2GIS, только в Бишкеке у нее насчитывается 89 филиалов, а всего по стране их более 100.

Согласно данным Министерства юстиции, учредителем ОсОО «Неман Фарм» является Эмиль Артыкбаев. Он сын бывшего депутата Жогорку Кенеша и экс-главы Минэнерго Осмонбека Артыкбаева. Руководителем сейчас является Айбек Сейдалиев.

Вторую по числу филиалов сеть аптек «Фармамир» учредила Жылдыз Садырбаева, а руководителем числится Ринат Абылгазиев.

Сеть аптек «Айболит» принадлежит ОсОО Pharm-Trade. Учредителем является Шокан Бегалиев, а руководителем — Гульнура Насырбаева.

Учредителем сети аптек «Лекарь» является Жолдошбек Эсенбеков, руководителем — Анатолий Храмов. Интересно, что учредитель «Лекаря» также является директором по розничным продажам в «Фармамире».

«Бимед Фарм» учредила Светлана Чумаева. Она же является и руководителем компании. Примечательна эта сеть тем, что на самом деле ее руководителем является Кынабу Бабанова — сестра известного в стране политика Омурбека Бабанова.

«Саян Фарм» учредило ОсОО «Саян Холдинг», а руководит им Кайрат Эмилбаев.

«Фармстор» принадлежит Умут Жумалиевой и Бакыту Жетигенову. Последний, к слову, значится и руководителем компании. Это ОсОО интересно тем, что до 6 июня 2018 года хозяином этой фирмы был сбежавший из страны в связи с уголовным делом бывший первый вице-премьер Аскарбек Шадиев.

Руководителем и учредителем ОсОО «Фарватер» является Жанторо Турдубаев. Компания упоминалась в недавнем журналистском расследовании о закупке средств индивидуальной защиты по завышенным ценам.

ОсОО «Фармсервис» учредила Света Темиржанова, а руководит им Элнура Шерова. Ранее учредителем компании значился учредитель сети аптек «Лекарь» Жолдошбек Эсенбеков.

ОсОО «Заман» учредила Азиза Кенджеева, а руководит компанией Чолпон Нуржанова.

Отметим также, что в Бишкеке работает аптека GALENPHARM. Ранее ее директором был экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Сейчас директором значится Чолпонбаев Эркин Космосбекович, а учредителями — Кулетова Нина Джаманкуловна и Чолпонбаев Алмаз Мусабекович.

Сколько получил бюджет

Десятка крупнейших аптек Кыргызстана с начала 2020 года заплатила в бюджет страны 33,4 миллиона сомов налогов. При этом самые большие отчисления у «Неман Фарма» и «Фарватера».

С начала года «Неман Фарм» перечислил в бюджет 12 миллионов 431 тысячу сомов.

«Фармамир» перечислил в бюджет с начала года 1 миллион 356,2 тысячи сомов.

Налоговые отчисления у сети аптек «Айболит» более чем скромные — всего 115,2 тысячи сомов.

На портале «Открытый бюджет» нет никаких данных о том, сколько налогов перечислено в бюджет от работы аптек «Лекарь».

«Бимед Фарм» заплатил налогов на 765 тысяч 797,45 сома.

В бюджет «Саян Фарм» с начала года перечислил 340,9 тысячи сомов.

«Фармстор» в 2020 году заплатил 236,1 тысячи налогов и платежей.

«Фарватер» перечислил в бюджет 2,6 миллиона сомов.

Налоги «Фармсервис» заплатил скромные — 6,6 тысячи сомов.

ОсОО «Заман» с начала года перечислило в бюджет 221,5 тысячи сомов налогов и платежей.