В Кыргызстане идет приемная кампания в колледжи. Как подать документы

В связи с пандемией коронавируса поступение на 2020-2021 учебный год в колледжи Кыргызстана проводится онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, абитуриенту необходимо на сайте spuz.edu.gov.kg выбрать колледж из списка средних профессиональных учебных заведений специальность и пройти регистрацию.

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«В настоящее время в республике работает 144 колледжа. Они обучают по 129 специальностям. На базе восьми в каждой области созданы центры передового опыта, в которых пилотируются новые стандарты и учебные программы», — отметили в ведомстве.

После регистрации абитуриент может увидеть результат своего среднего балла во вкладке «Поданные заявления». Он также может мониторить свой рейтинг на сайте, для этого необходимо знать свой номер аттестата (свидетельства).