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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке изменился режим работы ночных стационаров

В Бишкеке изменился режим работы ночных стационаров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, теперь они будут открываться на час раньше и работать с 20.00 до 8.00. График работы дневных стационаров не изменился: с 8.00 до 20.00.

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В муниципалитете добавили, что при поддержке Бишкекского городского кенеша развернут дополнительный дневной стационар на базе школы № 95 в микрорайоне «Джал». Здесь подготовлено 37 койко-мест.

«Готовится к открытию еще одна лечебница в жилмассиве «Кара-Жигач» на базе ресторана «Салтанат» на 50 койко-мест», — добавили в пресс-службе.

Всего в столице работают 13 дневных стационаров на 908 койко-мест и два ночных на 220 мест. На местах дежурят команды врачей, медсестер, санитаров, ординаторов и волонтеров. Персонал и привлеченные специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, питанием, временным жильем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159671/
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