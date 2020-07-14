На несколько сел один фельдшер. В Аламединском районе нет врачей

В селах Бирдик и Гроздь, а также в небольших поселках Верхнее Ат-Баши, Лесное и Вторая пятилетка Аламединского района работает один фельдшер, который уже более двух недель болеет. Об этом 24.kg сообщила депутат местного кенеша Грозденского айыльного округа Алиман Дозалиева.

Она рассказала, что местные жители сами организовали стационар для больных, чтобы люди смогли проконсультироваться с врачом и, если необходимо, получить капельницу и лечение. «Жители собрали деньги на нужды стационара, привезли кровати, изготовили штативы. Волонтеры предоставили СИЗ», — пояснила Алиман Дозалиева.

Она отметила, что в стационаре главная проблема — это отсутствие медработников.

«У нас есть один фельдшер на два села. Она болеет уже более двух недель. Сегодня наш ответсек поехала в районо, там сказали, что врача могут дать только на три дня. В этих двух селах, которые обслуживает фельдшер, проживают более 5 тысяч человек. Мы находимся в критическом состоянии. Люди не знают, куда обращаться. В городе сельчан не принимают», — пожаловалась депутат местного кенеша.

Алиман Дозалиева просит врачей, желающих помочь жителям сел, обратиться по номеру 0555757494. Оплату она гарантирует.