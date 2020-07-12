Для медучреждений Иссык-Кульской области приобрели 171 кислородный концентратор. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что представительство правительства в регионе, органы местного самоуправления и гражданское сообщество принимают неотложные меры по приобретению необходимых медицинских аппаратов и лекарств.

Активисты купили и передали медицинским учреждениям 100 концентраторов, на деньги из местного бюджета приобрели 21 комплект, а кабмин передал 50 медаппаратов.





