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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Для медучреждений Иссык-Кульской области приобрели 171 кислородный концентратор

Для медучреждений Иссык-Кульской области приобрели 171 кислородный концентратор. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что представительство правительства в регионе, органы местного самоуправления и гражданское сообщество принимают неотложные меры по приобретению необходимых медицинских аппаратов и лекарств.

Активисты купили и передали медицинским учреждениям 100 концентраторов, на деньги из местного бюджета приобрели 21 комплект, а кабмин передал 50 медаппаратов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159152/
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