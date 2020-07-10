В аптеках города Ош цены на противовирусные средства сильно отличаются

В аптеках Оша проверили цены на противовирусные препараты. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

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По ее данным, с фармацевтами и сотрудниками аптек провели беседы о недопущении повышения цен на лекарственные препараты, в частности на противовирусные средства.

«Отмечаем, что цены на противовирусные препараты в различных аптеках города сильно отличаются. Но сотрудники крупных аптечных сетей подчеркнули, что в сейчас в Ош поступает только 50-60 процентов от того объема лекарств, что привозили раньше. Это может быть связано как со снижением поступления препаратов из-за рубежа, так и с большим спросом на противовирусные лекарства на складах в Бишкеке», — заключили в муниципалитете.