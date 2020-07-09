Бизнес и госучреждения закрываются на карантин. Новые графики работы

В Бишкеке с 4 июля владельцы торговых центров и малого бизнеса начали принимать решение об уходе на очередную, но добровольную изоляцию. Ежедневно регистрируются данные о сотнях новых случаев заражения коронавирусом и гибели людей. Кыргызстанцы в панике.

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Принимают решения о добровольном закрытии и государственные учреждения, которые предоставляют услуги населению.

Еще 2 июля местные органы власти решили ввести дополнительные ограничения, чтобы снизить риск заражения COVID-19.

Для ориентации и удобства горожан 24.kg предоставляет перечень объектов, служб, центров, которые прекратили работу.

Общественный транспорт

Троллейбусы, автобусы и маршрутные такси могут работать только в будние дни с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

В субботу и воскресенье перевозить пассажиров им запрещено. В выходные работают службы такси.

Торговые центры

Объектам крупной торговой деятельности — супермаркетам, центрам, точкам продаж и комплексам — приказали работать каждый день с 7.00 до 19.00.

Маленькие магазины, киоски, павильоны продолжают функционировать в обычном режиме со строгим соблюдением санитарных норм и социальной дистанции.

Точки общепита

Ходить по ресторанам и кафе Бишкека отныне можно только с 10.00 до 20.00.

Но предпринимателям разрешили продавать еду на вынос и с доставкой.

Бизнес отреагировал адекватно, хотя ему очень сложно. Учитывая вспышку внебольничной пневмонии, от которой умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса, предприниматели приняли нелегкое решение.

Кто принял решение закрыться на очередной карантин?

1 ЦУМ «Айчурек» ЦУМ «Айчурек»

Объект закрылся на карантин на неопределенное время. Однако первый этаж торгового центра продолжает работать. Для посетителей открыты все отделы сотовых телефонов, доступны филиалы банков, Central Bazaar, автомойка и парковка.

2 «Дордой Плаза — 2» «Дордой Плаза — 2»

Добровольно закрылся торгово-развлекательный центр «Дордой Плаза — 2», первый закрыли еще 4 июля. Руководство приняло такое решение в целях профилактики. По предварительным данным, бутики не будут работать до 19 июля.

3 Asia Mall Asia Mall

Акционеры торговых центров Asia Mall, «Технопарк» и авторынка «РИОМ» также приняли добровольное решение о закрытии объектов на карантин до улучшения эпидемиологической ситуации из-за вспышки COVID-19.

4 ТЦ «Весна» ТЦ «Весна»

С завтрашнего дня приостанавливает работу и торговый центр «Весна». Объект закроют до 20 июля. Но отделы банков и гипермаркет на первом этаже будут функционировать в штатном режиме.

5 Вещевой рынок «Оберон» Вещевой рынок «Оберон»

Крупные рынки Бишкека — Ошский, Аламединский, Орто-Сайский и «Дордой» — продолжают работать. Однако вещевой рынок «Оберон» на Орто-Сайском закрылся на карантин.

6 ГУМ «Чынар» ГУМ «Чынар»

На десять дней, с 11 по 20 июля, на карантин закрывается ГУМ «Чынар». Работать будут только нулевой и первый этажи, где расположены супермаркет и филиалы банков.

7 ЦОН-1 ЦОН-1

Вчера в столице также закрыли на карантин ЦОН-1 из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в городе и вспышки внебольничной пневмонии. Такие меры приняли для предупреждения распространения COVID-19.

8 Отделы ГУ «Унаа» Отделы ГУ «Унаа»

Для предотвращения массового распространения COVID-19 с 6 по 19 июля 2020 года Бишкекский городской отдел, Аламединский и Иссык-Атинский отделы госучреждения «Унаа» тоже закрылись на карантин.

Дезинфекция рынков столицы

Обработка на рынках проводится по графику. Большинство крупных базаров дезинфицируют в понедельник и вторник. В эти дни лучше воздержаться от посещения крупных торговых точек.

Понедельник: «Дордой» («Дордой» — автозапчасти, «Мурас-спорт», «Джунхай-Дордой», «Форт» («Оберон»), «Алкан базары», «Ак-Суу», «Кербен», «Евразия», «Алтын-Тоо», муниципальный рынок, «Делюкс», «Дордой-Спорт»);

Аламединский базар;

«Алдаяр»;

«Строймаркет»;

«Таш-Рабат — 1, 2»;

«Техномаркет»;

«Эталон»;

Орто-Сайский рынок;

«Сары-Озон»;

ТРК «Ош-базары»;

«Дордой Дыйкан»;

мини-рынок «Боорукер»;

«Элит-строй»;

«Жумушчу»;

«Баткен-комфорт»;

«Уста».

Вторник: «Ак-Эммир»;

«Уйго Жарашык»;

«Ыйман»;

«Мега-Комфорт»;

«Аалам»;

«Чолпон»;

«Шар-Чебер ТЭБ»;

«Кок-Сай»;

«Арпа»;

«Айдин».

Среда: «Курама-сан» («Чынар»);

«Мадина»;

«Таалай и К».

Четверг: «Бабакан»;

«Эдиз» («Улар»).

Пятница: «Азиз».

На рынке автозапчастей «Кудайберген» дезинфекцию проводят трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу с 6.00 до 10.00.