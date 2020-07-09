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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Скандал в горбольнице № 1. Комиссию по проверке жалобы врача создал Минздрав

Минздрав создал комиссию по расследованию жалобы врача Доолота Ибраимова. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

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По ее словам, в социальных сетях также распространяется информация о том, что люди не могут попасть в стационары. В случае, если эта информация подтвердится и выявятся факты продажи койко-мест, руководителей медучреждения освободят от занимаемых должностей.

Напомним, врач Городской клинической больницы № 1 Доолот Ибраимов опубликовал видеообращение, где указал, что врачам не хватает СИЗ, а главврач указывает на то, кого госпитализировать, а кого нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158826/
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