Скандал в горбольнице № 1. Комиссию по проверке жалобы врача создал Минздрав

Минздрав создал комиссию по расследованию жалобы врача Доолота Ибраимова. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

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По ее словам, в социальных сетях также распространяется информация о том, что люди не могут попасть в стационары. В случае, если эта информация подтвердится и выявятся факты продажи койко-мест, руководителей медучреждения освободят от занимаемых должностей.

Напомним, врач Городской клинической больницы № 1 Доолот Ибраимов опубликовал видеообращение, где указал, что врачам не хватает СИЗ, а главврач указывает на то, кого госпитализировать, а кого нет.