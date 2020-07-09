В ЦУМе передумали: первый этаж торгового центра на карантин не закроют

Первый этаж в ЦУМ «Айчурек» все-таки продолжит работать. Об этом 24.kg сообщили в администрации торгового центра.

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По ее данным, из-за осложнившейся обстановки в связи с распространением коронавируса и вспышкой внебольничной пневмонии принято решение закрыть все этажи, кроме первого.

«Для удобства горожан и по большой просьбе арендаторов отделы сотовых телефонов продолжат работать. Посетителям также будут доступны филиалы банков, Central Bazaar, автомойка и парковка. О полном возобновлении работы мы сообщим позже», — рассказали в администрации.

Напомним, что накануне стало известно о закрытии на карантин сразу нескольких крупных торговых центров в Бишкеке.