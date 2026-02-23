Мэрия Бишкека начала демонтаж металлоконструкций возле ЦУМа. На месте событий находится сам глава города Айбек Джунушалиев.

По данным пресс-службы муниципалитета, сегодня начался первый этам ликвидации возведенных не по утвержденному проекту конструкций.

Напомним, строительные работы на территории ЦУМ «Айчурек» признаны несоответствующими утвержденным проектным решениям. Айбек Джунушалиев приказал демонтировать металлоконструкции.

В ходе проверки установлено, что объект, реализуемый застройщиком, не соответствует согласованному эскизному проекту и не рассматривался на заседаниях градостроительного совета. Работы ведутся с отклонениями от утвержденных параметров, что является нарушением градостроительных требований.

Особое внимание уделено вопросу фонтанной зоны, ранее располагавшейся на данной территории. Представители ЦУМа ранее публично заявляли о сохранении архитектурной концепции пространства и восстановлении фонтанов после завершения работ. Фактическое строительство на месте фонтанов ставит под сомнение выполнение этих обязательств. Восстановление фонтанной композиции определено как обязательное условие приведения территории в надлежащее состояние.

Мэр предоставлял застройщику трехдневный срок для самостоятельного демонтажа конструкций.