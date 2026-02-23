15:13
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

Как мы могли заранее знать? Мэр Бишкека о демонтаже конструкций возле ЦУМа

Фото 24.kg. Металлическая конструкция у ЦУМа, которую решили демонтировать

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал демонтаж металлоконструкций у ЦУМа в центре города.

По его словам, строить объект изначально должны были строго по утвержденному эскизному проекту. Руководство объекта заверяло нас, что работы ведут в рамках согласованной документации.

Читайте по теме
Обещали — сделали. Мэрия Бишкека начала демонтаж металлоконструкций возле ЦУМа

Однако в декабре 2025 года руководители проекта существенно изменили концепцию объекта. В связи с этим стало очевидно, что реализация проекта в его первоначальном виде невозможна. В согласовании внесенных изменений отказали, и решено демонтировать конструкции с последующим приведением территории в первоначальное состояние.

«Впервые хочу сказать, что я не оправдываюсь. Я лишь объясняю правила. Причина в том, что в социальных сетях очень много критики — мол, «почему раньше не сделали», «почему не завершили». Хочу кое-что уточнить», — отметил Айбек Джунушалиев.

Мэр пояснил, что первоначально городу представили старый проект, который много раз дорабатывали. Позже передали основной проект, который опубликовали в социальных сетях. Он понравился горожанам.

Пока стройка не началась, как мы могли знать, что все окажется иначе? Да, потом стройка пошла, но, как это всегда бывает, во время строительства все неоднократно меняется.

Айбек Джунушалиев

«Руководители проекта несколько раз обращались к людям. Мы работали строго по тому проекту, который нам официально передали и говорили: «Сейчас на этапе строительства вид такой, но после завершения все будет хорошо»», — пояснил мэр.

Он добавил, что в декабре 2025 года в архитектурное управление поступила рекомендация полностью изменить проект.

При этом вернуться к прежнему варианту было невозможно. В связи с этим городские службы отказались согласовать изменения и официально выразили несогласие с новой концепцией.

«Мы приглашали архитекторов и спрашивали, можно ли привести текущую стройку к первоначальному проекту. Они сказали: «Нет, так не получится. Сейчас возводится совсем иное, проекту не соответствует». Поэтому и решили демонтировать», — подчеркнул мэр.

Айбек Джунушалиев отметил, что все действия городских служб осуществляли строго в рамках их полномочий и требований жителей города. 

Напомним, мэрия Бишкека начала демонтаж металлоконструкций возле ЦУМа. На месте событий находился глава города Айбек Джунушалиев. Сегодня начался первый этап ликвидации возведенных не по утвержденному проекту конструкций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363151/
просмотров: 532
Версия для печати
Материалы по теме
Обещали — сделали. Мэрия Бишкека начала демонтаж металлоконструкций возле ЦУМа
В бишкекском парке имени Ататюрка демонтировали незаконный объект
После жалоб жителей в Оше сносят кафе «Аль Мансур» и «Абу Бакр»
В парламенте требуют разъяснений, будет ли снос домов на улице Шералиева
Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает принудительный снос
В Оше поручили снести незаконный четырехэтажный объект бывшего вице-мэра
Дома в жилмассиве «Анар-Бак» в Бишкеке зимой сносить не будут
Замминистра культуры раскритиковал застройку Бишкека
В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды
В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
Salam Premium Cola запускает ифтары в&nbsp;Рамадан Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
23 февраля, понедельник
15:12
Оморбек Торобаев назначен первым заместителем мэра города Ош Оморбек Торобаев назначен первым заместителем мэра горо...
15:11
Четверо граждан Кыргызстана отбывают наказание в Италии
15:04
В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
15:02
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
14:52
Депутат призвала решить вопрос с Казахстаном по пропускному режиму на границе