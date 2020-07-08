Минздрав опроверг информацию о переполненном обсерваторе роддома № 2

Клинический родильный дом № 2 работает в полном объеме, но он не переполнен. Об этом 24.kg заявили в Минздраве.

Уточняется, что на 7 июля в медучреждении находится 51 женщина.

«Из них 12 находятся в красной зоне, 39 — в зеленой. Кроме того, вместе с мамами сейчас содержатся 11 новорожденных. В медучреждении семь ИВЛ для взрослых и четыре — для новорожденных. В роддоме есть также 26 кислородных концентраторов. Конечно, этого недостаточно, но Минздрав сейчас работает над доукомплектованием лекарствами, СИЗ и оборудованием», — прокомментировали в министерстве.

Ранее в социальных сетях появилось видео из родильного дома № 2. На кадрах видно, что палаты переполнены, а женщины спят в коридоре.