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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Супруга Омурбека Текебаева госпитализирована с коронавирусом. Он тоже заболел

Экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев и его супруга Айгуль заболели. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи. 

Уточняется, что у Омурбека Текебаева температура, он лежит дома. У жены диагностирован COVID-19. Айгуль Текебаева госпитализирована в больницу.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что пневмония — следствие заражения COVID-19.

Напомним, что коронавирусную инфекцию ранее выявили у работников аппарата ЖК и многих депутатов. Экс-спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков скончался и вчера был похоронен.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 25 сотрудников «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158776/
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