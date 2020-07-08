Супруга Омурбека Текебаева госпитализирована с коронавирусом. Он тоже заболел

Экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев и его супруга Айгуль заболели. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи.

Уточняется, что у Омурбека Текебаева температура, он лежит дома. У жены диагностирован COVID-19. Айгуль Текебаева госпитализирована в больницу.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что пневмония — следствие заражения COVID-19.

Напомним, что коронавирусную инфекцию ранее выявили у работников аппарата ЖК и многих депутатов. Экс-спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков скончался и вчера был похоронен.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 25 сотрудников «Белого дома».