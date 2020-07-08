В Бишкеке ЦОН № 1 закрыли на карантин: заболели сотрудники

В Бишкеке на карантин до 12 июля закрыли Центр обслуживания населения № 1, расположенный в 12-м микрорайоне. Об этом 24.kg сообщили в ГРС.

По данным ведомства, в учреждении заболели сотрудники. «В других ЦОН тоже болеют, их отправили на домашнюю изоляцию и открыли больничные листы. Теперь три центра будут работать только по определенным услугам. Сейчас мы ждем официальный перечень тех услуг, которые будут оказывать неселению. Позже мы проинформируем вас», — сказали в ГРС.

Отметим, что некоторые торговые центры в столице с сегодняшнего дня также закрылись на карантин из-за осложнившейся ситуации в связи со вспышкой коронавируса и внебольничной пневмонии.