В Бишкек из Беларуси вернулись 182 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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По ее данным, рейс совершен авиакомпанией Avia Traffic Company по маршруту Минск — Бишкек.

«Список пассажиров сформировали посольствами КР в Беларуси и Украине вместе с загранучреждениями Кыргызстана в европейских странах. Рейсом прибыли граждане Кыргызстана, в том числе студенты из Беларуси, Украины, Австрии, Венгрии, Великобритании, Германии, Литвы, Латвии, Словакии, Сербии, Италии, Испании, Румынии, Нидерландов, Польши, Франции и Швейцарии», — рассказали в ведомстве.