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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Посольство Кыргызстана в Южной Корее просит соотечественников помочь родине

Посольство Кырызстана в Южной Корее обратилось к соотечественникам, которые временно живут и работают в стране пребывания, с просьбой помочь родине в борьбе с коронавирусом.

В сообщении говорится, что эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане крайне тяжелая и правительство предпринимает все необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса в стране. Однако коронавирус продолжает набирать обороты.

«Растет число смертности граждан от этой болезни. По последним данным, в Кыргызстане более тысячи человек нуждаются в медицинской помощи. В этой связи идет нехватка средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, оборудования для исследования анализов и лечения. Мы обращаемся ко всем не остаться в стороне в это тяжелое время для нашей страны и оказать посильную помощь в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении посольства. 

Дипломаты уточняют, что больницам нужны аппараты ИВЛ, ЭКГ и УЗИ, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, кварцевые лампы, дефибрилляторы, кровати.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158540/
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