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Общество

В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией

В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией по сравнению с январем-июнем 2020 года. Об этом сообщает Нацстатком.

В комитете со ссылкой на оперативные данные Министерства здравоохранения и социального развития сообщили, что за полгода в республике зарегистрировано более 16 тысяч случаев заболеваний пневмонией.

«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость увеличилась на 24,3 процента», — отметили в Нацстаткоме.

Наибольшее увеличение отмечалось в Нарынской (в 1,7 раза), Чуйской, Иссык-Кульской областях и Бишкеке (в 1,6 раза). В то же время число заболевших снизилось в Баткенской (на 25,3 процента) и Таласской областях (на 20,1 процента).

В общем числе заболевших пневмонией наибольшая доля пришлась на Чуйскую (20,3 процента), Джалал-Абадскую (17,6 процента) и Ошскую области (15,1 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201624/
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