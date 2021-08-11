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Общество
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Бишкекский городской суд оставил Данияра Нарымбаева под арестом

Экс-полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Данияр Нарымбаев остается под арестом. Решение сегодня вынесла коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда.

Суд отказал в удовлетворении апелляционного ходатайства адвокатов и оставил в силе решение следственного судьи Первомайского райсуда. Данияр Нарымбаев будет находиться под стражей до 30 сентября, несмотря на тяжелое заболевание, отмечают юристы.

из интернета
Фото из интернета

Он находится в частной клинике «Бикард» с диагнозом «двусторонняя пневмония». Однако суд оставил его под арестом, несмотря на то, что он был госпитализирован с коронавирусом, а в следственном изоляторе надлежащее лечение не получал.

Юристы вновь заявили, что суд применяет двойные стандарты — тяжелобольного Данияра Нарымбаева оставили под стражей, а здорового Омурбека Бабанова без диагноза и направлений отправили лечиться за рубеж.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбекови первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием. Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.
 
Сегодня, 11 августа, ГКНБ сообщил о промежуточных итогах расследования дела по «Кумтору».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203689/
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