НЦОМиД обвинили в отказе детям в госпитализации. Директор опровергла

В отделение пульмонологии НЦОМиД не принимают по направлению частных клиник. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

По ее словам, на дверях отделения написано, что на госпитализацию принимают только с направлениями из ГСВ, а из частных клиник — нет. «Дети наши, кыргызские. И частные клиники имеют лицензии, которые выдал Минздрав. Так почему госпитализируют только с направлением от ГСВ? Зачем чинить такой барьер для доступа к медпомощи?» — написала она.

Фото Facebook/Динара Аляева. Такое объявление висит на двери отделения пульмонологии

Динара Аляева добавила, что это не только нарушает закон об охране здоровья населения, но и конституционные права граждан.

Директор Национального центра охраны материнства и детства Гульзат Маймерова сообщила 24.kg, что такого объявления в ее учреждении нет.

«У нас нет таких обоев. Там синяя краска на стенах, таких дверей тоже нет. Мы каждый день принимаем больных независимо из поликлиник или частных центров. У нас висит объявление, что приемное отделение не принимает больных без направлений. Прием только на госпитализацию, педиатры консультируют в поликлинике НЦОМиД», — отметила она.

Фото Гульзат Маймеровой. В НЦОМиД утверждают, что у них висит такое объявление

Отметим, что в Бишкеке отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому Минздрав принял решение о развертывании дополнительных стационаров для госпитализации детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией.