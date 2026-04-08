15:40
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Бизнес

«Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков

ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» продолжает развивать современные финансовые сервисы и предлагает клиентам один из самых удобных инструментов для международных переводов — переводы на карты российских банков.

Сегодня, когда скорость и надежность финансовых операций имеют ключевое значение, банк обеспечивает своим клиентам моментальные переводы на карты РФ с максимальным уровнем комфорта и безопасности.

Ключевые преимущества сервиса

  • Высокая скорость. Переводы осуществляются в кратчайшие сроки — средства поступают на карту получателя практически мгновенно.
  • Простота и удобство. Отправить перевод можно в несколько кликов через мобильное приложение или онлайн-сервисы банка — без посещения отделения.
  • Надежная защита. Все операции проходят с использованием современных технологий безопасности, что гарантирует полную защиту данных и средств клиентов.
  • Выгодные условия. Конкурентные комиссии делают переводы доступными и финансово выгодными для широкого круга клиентов.

Сервис ориентирован как на частных лиц, так и на клиентов, которым важно регулярно и быстро отправлять средства в Российскую Федерацию — своим близким, партнерам или для личных нужд.

ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» последовательно внедряет лучшие финансовые решения, делая международные переводы еще более доступными, быстрыми и безопасными.

Лицензия № 030 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/369503/
просмотров: 323
Версия для печати
Популярные новости
8 апреля, среда
15:29
15:19
15:14
15:13
15:09
