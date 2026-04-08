Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году

На прошлых выходных в предгорьях Бишкека стало на несколько тысяч деревьев больше. В селе Байтик прошел масштабный экофестиваль «Жашыл Дем», где строительная компания Icon выступила одним из партнеров мероприятия. Но почему Icon решила выйти за пределы своих объектов и заняться лесом в горах? Рассказываем, как любовь к экологии превратилась в масштабную стратегию.

Партнерство с «Жашыл Дем» для Icon — это масштабирование тех принципов, которые уже заложены в основу жилых кварталов Icon. Каждый проект компании — это исследование на тему того, как вернуть природу в городскую среду.

Бишкекчане все чаще смотрят в сторону гор не только ради видов, но и ради чистого воздуха. Экоинициатива «Жашыл Дем» («Зеленое дыхание») стала ответом на запрос горожан о сохранении экосистемы региона.

4 апреля сотни волонтеров, сотрудников различных компаний и просто неравнодушных жителей столицы высадили саженцы в районе села Байтик, заложив основу для будущего лесного массива.

Фото компании. Амбассадор Icon Мирбек Атабеков с сыном на мероприятии «Жашыл Дем»

MANSARA: право на чистый воздух

Проект MANSARA создавался совместно с европейскими архитекторами и урбанистами, чья философия строится на человекоцентричной архитектуре. Так, автор проекта Рикардо Марини, много лет проживший в Алматы и не раз бывавший в Бишкеке, считает, что здания в городе должны решать самую главную проблему для современного жителя — это плохое качество воздуха.

В MANSARA фасады являются природно-интегрированными. Это означает, что фасады стали продолжением природы за счет вертикального озеленения на балконах. Такое решение обеспечивает стабильную температуру, особенно в жару, и более чистый воздух в пределах квартир. В мировой практике знаковыми проектами, которые успешно применили вертикальное озеленение на фасадах, являются Acros в Фукуоке и Bosco Verticale в Милане.

Изучив опыт вертикального озеленения в проектах в Алматы, Роттердаме, Амстердаме, Барселоне, Мюнхене и Штутгарте, Icon совместно с флористом-дендрологом разработала дендрологическую матрицу на всю оболочку здания.

Данная матрица состоит из более чем 12 видов растений и деревьев, среди которых — спирея японская Little Princess, барбарис Тунберга Atropurpurea, боярышник кроваво-красный, ирис карликовый бородатый вариегатный, клен Татарский, пеннисетум, сосна горная, яблоня декоративная Сиверса и другие.

Благодаря такому составу фасады MANSARA будут «дышать» и выглядеть зелеными как можно дольше в цикле одного года.

LEVEN PARK: «зеленое кольцо» вокруг жизни

Квартал Leven Park спроектирован бюро DROM из Роттердама. Будучи настоящими представителями нидерландской школы архитектуры и урбанизма, именно DROM внедрило прорывные подходы в озеленении жилых территорий, сформулированные Питом Удольфом, создателем садоводства новой волны Naturgarden.

В Leven Park стиль Naturgarden характеризуется пышными, естественными и ярко выраженными формами растений, отсутствием предсказуемых геометрий пешеходной облицовки, максимально приближенными к природе формами и цветами.

Мастер-план Leven Park разработан на основе идеи «открытого города». Именно зеленые общественные пространства должны соединять квартал с окружающей средой вокруг. Таким образом, квартал призван стать катализатором здорового развития кварталов для всего города.

DROM и Icon разработали отдельный проект по благоустройству, где ландшафт становится частью архитектуры. Включает озелененные прогулочные маршруты, тщательно продуманное мощение и пешеходные пространства, которые делают комплекс естественным продолжением городской среды.

Именно благоустройство в сочетании с сильными коммерческими операторами должен превратить Leven Park в новую точку притяжения в городе.

TERMELI : ландшафтный импрессионизм

Благоустройство Termeli Icon — это сложный инженерно-ботанический сценарий, в котором природа выступает полноправным соавтором архитектора. Мы отказались от привычного мощения в пользу сенсорного ландшафта:

Подбор растений осуществлен по принципу непрерывного цветения и смены колористических сезонов — от глубоких изумрудных оттенков вечнозеленых хвойных до золотистой охры злаковых культур.

Использование натуральных инертных материалов и коры позволяет создать мягкую акустику «лесного пола», поглощающую городской гул.

Пространство зонировано таким образом, чтобы формировать точки «эмоциональной перезагрузки». Это не просто двор, а приватный парк-эрмитаж, где эстетика дикой природы встречается с безупречным сервисом большого города.

Такой подход показывает: Icon

внедряет новый стандарт девелопмента. Участие в посадке деревьев в горах Чон-Арыка и создание вертикальных садов в

MANSARA

или парков в

Leven Park и Termeli

— это звенья одной цепи. Цепи, которая связывает комфорт современного человека с его базовым правом — правом дышать чистым воздухом.

Узнать больше о проектах Icon и получить консультацию можно по контактам ниже: