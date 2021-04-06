В Кыргызстане снижается заболеваемость детей вирусными инфекциями и пневмонией неуточненной этиологии. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, на сегодня в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) и Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) обращаются в среднем от 60 до 80 детей.

«Из них госпитализируются 10-15 детей, остальным оказывают амбулаторную помощь. На сегодня в НЦОМиД находятся 90 детей, ГДКБ — 53», — отметили в ведомстве.

Врачи призывают родителей быть бдительными и соблюдать все санитарно-гигиенические нормы.