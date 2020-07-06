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Общество
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Дело Текебаева. Обвиняемым могут назначить госадвоката

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством Айнуры Сатаровой.

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До начала процесса стало известно, что на заседание не явились адвокаты обвиняемых Таалайгуль Токтакунова и Чынара Джакупбекова.

Судья сообщила, что адвокаты не явились на процесс безосновательно.

Прокуроры просили назначить подсудимым государственного адвоката.

«Нет гарантии того, что в следующий раз адвокаты придут на процесс или предоставят соответствующие документы. Прошу назначить обвиняемым государственного защитника», — сказал прокурор.

Омурбек Текебаев выступил против. Он объяснил, что адвокат Таалайгуль Токтакунова болеет, а у Чынары Джакупбековой заболел ребенок.

Судья Айнура Сатарова заявила, что в случае, если защита не явится на процесс, она удовлетворит ходатайство прокуроров.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158406/
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