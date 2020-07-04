Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 206 тысяч 93. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 11 миллионов 48 тысяч 509 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 793 тысячи 435), Бразилии (1 миллион 539 тысяч 81), России (666 тысяч 941), Индии (625 тысяч 544), Перу (295 тысяч 599), Чили (288 тысяч 89) и Великобритании (285 тысяч 787).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 124 тысячи 545 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 44 тысячи 75, Узбекистане — 9 тысяч 396, Таджикистане — 6 тысяч 58.