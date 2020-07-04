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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 206 тысяч 93. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 11 миллионов 48 тысяч 509 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 793 тысячи 435), Бразилии (1 миллион 539 тысяч 81), России (666 тысяч 941), Индии (625 тысяч 544), Перу (295 тысяч 599), Чили (288 тысяч 89) и Великобритании (285 тысяч 787).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 124 тысячи 545 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 524 тысяч 663. По сравнению с данными на утро пятницы показатель вырос на 3 тысячи 878 человек. В том числе в США скончались 129 тысяч 432 человека, Бразилии — 61 тысяча 884, Великобритании — 44 тысячи 216, Италии — 34 тысячи 833, Франции — 29 тысяч 896.

В Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 44 тысячи 75, Узбекистане — 9 тысяч 396, Таджикистане — 6 тысяч 58.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158283/
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