Где в Чуйской области больше всего зараженных COVID-19, рассказали в полпредстве

В Чуйской области рост заболевших коронавирусом отмечается в Аламединском и Сокулукском районах. Об этом на брифинге сообщила руководитель аппарата полпреда в регионе Гульнура Мамбетисаева.

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По ее словам, граждане заражаются в общественном транспорте, на рынках и крупных торговых точках — в местах массового скопления людей.

«Рост заболевших жителей Аламединского и Сокулукского районов объясняется тем, что многие жители Чуйской области работают в государственных муниципальных органах и частных организациях Бишкека, на столичных торговых точках и рынках, занимаются частным извозом, но проживают на территории области», — отмечает Гульнура Мамбетисаева.

В 12 организациях здравоохранения Чуйской области принимают и лечат зараженных коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

«Для лечения коронавируса в четырех больницах области развернули 109 коек, где на сегодня госпитализировано 83 пациента. Для экстренного и оперативного приема граждан при каждой больнице развернули палаточные пункты стационара, где каждый заболевший может получить первую помощь. Со вспышкой внебольничной пневмонии в восьми организациях здравоохранения области организовали 498 коек для приема и лечения больных. На 3 июля госпитализировано 462 человека», — сказала она.

На 3 июля в Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 767 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 655 человек.