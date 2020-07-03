В Кыргызстане от коронавируса скончались еще 10 человек. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в больнице кыргызско-турецкой дружбы умерла женщина 58 лет, в Республиканской клинической инфекционной больнице — мужчина 54 лет, в Ноокатской территориальной больнице — женщина 59 лет (медработник). Кроме того, в Ошской городской клинической больнице скончалась женщина 33 лет, в Кызыл-Кийской территориальной больнице — мужчина 33 лет и Иссык-Атинской территориальной больнице — трое мужчин в возрасте 64 и 66 лет, а также две женщины 62 и 63 лет.

Всего в Кыргызстане, по официальным данным, от COVID-19 скончались 76 человек.