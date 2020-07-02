В Бишкеке активисты оригинально поблагодарили врачей за их труд

В центре Бишкека два молодых человека провели флешмоб. Они стояли с плакатами и благодарили врачей за их нелегкий труд в борьбе с коронавирусом. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил активист Улан Усейин.

По его словам, сегодня в стране два типа главных героев: супергерои в лице врачей и антигерои — чиновники правительства, депутаты и президент, которые несут ответственность за происходящее в Кыргызстане.

Фото из Twitter. Активисты Улан Усейин и Эрик Абдыкалыков благодарят медиков за их труд

«Иметь активную гражданскую позицию, не молчать, брать на себя ответственность — вот рецепт начала перемен. Нам надо проснуться, нужна революция в головах народа. Уделите один час своей жизни и присоединяйтесь к флешмобу. Возьмите картонку, лист А4, ватман и напишите на нем ваше послание. Выйдите к себе во двор, на ближайшее пересечение улиц или на балкон, сделайте фото и опубликуйте у себя в социальных сетях», — призвал активист.