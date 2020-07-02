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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке активисты оригинально поблагодарили врачей за их труд

В центре Бишкека два молодых человека провели флешмоб. Они стояли с плакатами и благодарили врачей за их нелегкий труд в борьбе с коронавирусом. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил активист Улан Усейин.

По его словам, сегодня в стране два типа главных героев: супергерои в лице врачей и антигерои — чиновники правительства, депутаты и президент, которые несут ответственность за происходящее в Кыргызстане.

из Twitter
Фото из Twitter. Активисты Улан Усейин и Эрик Абдыкалыков благодарят медиков за их труд

«Иметь активную гражданскую позицию, не молчать, брать на себя ответственность — вот рецепт начала перемен. Нам надо проснуться, нужна революция в головах народа. Уделите один час своей жизни и присоединяйтесь к флешмобу. Возьмите картонку, лист А4, ватман и напишите на нем ваше послание. Выйдите к себе во двор, на ближайшее пересечение улиц или на балкон, сделайте фото и опубликуйте у себя в социальных сетях», — призвал активист.

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Сегодня у нас 2 типа главных героев: супергерои в лица врачей и антигерои в лице правительства, чиновников, депутатов и президента, как главного лица, несущего ответственность за происходящее в стране. Иметь активную гражданскую, не молчать, брать на себя ответственность - вот рецепт начала перемен. Нам нужно проснуться, нужна революция в головах народа. Уделите 1 час своей жизни и присоединяйтесь к флешмобу. Возьмите картонку, лист А4, ватман и напишите на нем ваше послание. Выйдите к себе во двор, ближайшее пересечение или балкон, сделайте фото и опубликуйте у себя в социальных сетях. Напиши в описании к фото ваше мнение о текущей ситуации, используйте хэштеги #соороновирус #спасибомедикам #медиктергерахмат , отмечайте меня или @hell4pan и мы опубликуем у себя ваш пост. Мы требуем отчёт от правительства по всем средствам, полученным от доноров во время ЧП. Так же требуем расследование по тендерным закупкам, где стоимость закупаемых товаров в разы превышала их себестоимость. Набивать карманы на горе и смертях своего народа - предел цинизма и преступности власти. Именно из за вашей алчность и халатности сегодня гибнут и болеют сотни людей, ведь официальная статистика - это лишь инструмент манипуляций и оправданий. Давайте вместе проявим своё право голоса, объединимся в своём желании позитивных перемен в стране и заставим наконец верхушку считаться со своим народом. Вместе мы - сила! #башта #баштанбашта

Публикация от Ulan Usoiun (@ulanusoiun)

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158126/
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