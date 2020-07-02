У кыргызстанца в Южной Корее выявили коронавирус

Во многих корейских СМИ вышла новость о том, что сотрудник посольства Кыргызстана в Корее заразился коронавирусом. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, никаких объявлений об этом нигде нет. А люди хотят знать подробности, ведь некоторые посещали посольство.

В пресс-службе Министерства иностранных дел КР 24.kg заявили, что 25 июня из Бишкека в Корею прилетел чартерный рейс. У одного из пассажиров анализ на коронавирус оказался положительным.

«Работники посольства Кыргызстана в Корее, контактировавшие с этим пассажиром, сдали тесты на наличие вируса. Анализы показали отрицательный результат. Граждане КР, прилетевшие этим рейсом, размещены в обсервации. Само посольство на сегодня работает, но консульское обслуживание ведется в дистанционном режиме», — подчеркнули в МИД.