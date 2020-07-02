Из Китая доставят 500 аппаратов ИВЛ. Правительство закупит еще столько же

В ближайшие дни Бишкек полностью будет обеспечен ИВЛ-аппаратами и кислородными концентраторами. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, Кыргызстан закупил в Китае 500 аппаратов ИВЛ.

«Вследствие вируса мы получили вторую болезнь — внебольничную пневмонию. Как известно, сейчас у нас в Бишкеке 572 аппарата ИВЛ и 610 концентраторов. Деньги еще за 500 аппаратов выплачены. Завтра в 10.30 в Бишкек прибудет самолет из Китая. Заказали еще столько же, средства на это есть», — сообщил Кубатбек Боронов.

Кроме того, правительства получает 23 ИВЛ-аппарата, 52 концентратора как гуманитарную помощь.

«За счет денег доноров покупаем 63 ИВЛ-аппарата и 111 кислородных концентраторов. Выделено 50 миллионов сомов на покупку необходимого оборудования для медицинских учреждений. С Турцией идут переговоры о покупке 50 ИВЛ и 50 концентраторов», — сказал он.