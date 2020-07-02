Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,6 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 216 тысяч 589. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 667 тысяч 217 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 685 тысяч 806), Бразилии (1 миллион 448 тысяч 753), России (653 тысячи 479), Индии (585 тысяч 493), Великобритании (314 тысяч 992), Перу (288 тысяч 477) и Чили (282 тысячи 43).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 127 тысяч 371 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 515 тысяч 546. По сравнению с данными на утро показатель вырос на 10 тысяч 710 человек. В том числе в США скончались 128 тысяч 62 человека, Бразилии — 60 тысяч 632, Великобритании — 43 тысячи 991, Италии — 34 тысячи 788, Франции — 29 тысяч 864.

В Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 261 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 41 тысячу 65, Узбекистане — 8 тысяч 781, Таджикистане — 6 тысяч 5.