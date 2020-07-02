Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,6 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 216 тысяч 589. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 10 миллионов 667 тысяч 217 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 685 тысяч 806), Бразилии (1 миллион 448 тысяч 753), России (653 тысячи 479), Индии (585 тысяч 493), Великобритании (314 тысяч 992), Перу (288 тысяч 477) и Чили (282 тысячи 43).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 5,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 127 тысяч 371 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 261 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 41 тысячу 65, Узбекистане — 8 тысяч 781, Таджикистане — 6 тысяч 5.