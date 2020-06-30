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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Новый коронавирус

Состояние Алмазбека Атамбаева расценивается как средней тяжести

Состояние бывшего президента Алмазбека Атамбаева расценивается как средней тяжести. Об этом сообщила депутат Асель Кодуранова.

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По словам нардепа, главный врач спецбольницы заявила ей, что анализы на COVID-19 у Атамбаева отрицательные.

«Главврач объяснила, что к Алмазбеку Атамбаеву никого не пускают, потому что он находится в так называемой красной зоне. Все, кто туда заходит, должны уйти на двухнедельный карантин», — сказала Асель Кодуранова.

24.kg
Фото 24.kg. Депутаты Рыскелди Момбеков и Асель Кодуранова

Напомним, что у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. В ГКНБ отмечают, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157862/
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