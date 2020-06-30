ГКНБ: Семья Алмазбека Атамбаева намеренно вводит общественность в заблуждение

Пресс-центр ГКНБ прокомментировал заявление членов семьи бывшего президента Алмазбека Атамбаева о том, что его заразили намеренно.

В ведомстве назвали заявление не соответстветствующим действительности. По мнению ГКНБ, семья Атамбаева в целях сокрытия его преступных деяний целенаправленно пытается ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость.

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Уточняется, что Алмазбек Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие 29 июня, в связи с чем у него был взят ПЦР-анализ на COVID-19. Результат оказался отрицательным.

«В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему главе государства был поставлен диагноз «внебольничная двусторонняя пневмония». Врачи приняли решение о переводе Алмазбека Атамбаева в больницу на стационарное лечение», — отметили в ГКНБ.

Алмазбек Атамбаев находится в клинической больнице управления делами президента, где адвокаты и врачи беспрепятственно могут проводить встречи с ним.

В ГКНБ уточнили, что Атамбаева мог заразить его адвокат Замир Жоошев, у которого выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции.

СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме.