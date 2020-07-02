В Бишкеке 2 июля возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 15 часов 16 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-19.00 — улица Карадарьинская от улицы Скрябина до улицы Ахунбаева;

9.00-17.00 — улица Киевская, 224;

9.30-17.00 — улицы Московская, Ибраимова, Токтогула, микрорайон «Восток-5», 6;

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 1-я, 2-я, 5-я, 6-я), «Колмо» (улицы Сейил, Дастан), «Арча-Бешик» (улицы Бердиева, Шералиева, Термечикова), «Мурас-Ордо», «Ала-Тоо» (улица Ала-Тоо), отрезки улиц Лумумбы, Абаканской.

У кого намечается той

Эрназар Акматалиев

Родился 2 июля 1998 года. Борец вольного стиля, мастер спорта КР.

Памятные даты

Международный день спортивного журналиста

Фото Ивана Марченко. Спортивный журналист 24.kg Иван Марченко с чемпионом Евразии по профессиональному боксу Эржаном Тургумбековым

Отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля с 1995-го по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

В этот день 1924 года в Париже образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Всемирный день НЛО (День уфолога)

Фото — монтаж

Праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичной русской НЛО (неопознанный летающий объект).

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэллом (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Научное сообщество пока не признало уфологию наукой.

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