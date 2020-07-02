В Бишкеке 2 июля возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 15 часов 16 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-19.00 — улица Карадарьинская от улицы Скрябина до улицы Ахунбаева;
- 9.00-17.00 — улица Киевская, 224;
- 9.30-17.00 — улицы Московская, Ибраимова, Токтогула, микрорайон «Восток-5», 6;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 1-я, 2-я, 5-я, 6-я), «Колмо» (улицы Сейил, Дастан), «Арча-Бешик» (улицы Бердиева, Шералиева, Термечикова), «Мурас-Ордо», «Ала-Тоо» (улица Ала-Тоо), отрезки улиц Лумумбы, Абаканской.
У кого намечается той
Эрназар Акматалиев
Родился 2 июля 1998 года. Борец вольного стиля, мастер спорта КР.
Памятные даты
Международный день спортивного журналиста
Отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля с 1995-го по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.
В этот день 1924 года в Париже образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.
Всемирный день НЛО (День уфолога)
Праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичной русской НЛО (неопознанный летающий объект).
Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэллом (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.
Научное сообщество пока не признало уфологию наукой.
Куда сходить
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников.