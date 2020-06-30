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Общество

Биолаборатории в Центральной Азии. Эксперты требуют открытости и прозрачности

Эксперты вновь заговорили о биологических лабораториях. Российский эксперт Андрей Малов на круглом столе в 24.kg заявил, что закрытые учреждения, которые дислоцированы на территории Центральной Азии, должны быть открыты и прозрачны.

По его словам, это обусловленное и актуальное требование на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Аналитик напомнил, что, по первоначальной версии, опасный вирус был разработан в одной из закрытых лабораторий и из-за утечки произошла катастрофа. Весь мир оказался заложником COVID-19.

Напомним, спор о том, стоит ли в Кыргызстане строить биолаборатории, ведется с 2010 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157834/
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