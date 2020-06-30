Пожалейте медиков. Модератор канала «Врачи онлайн» о том, почему решила помогать

В Telegram набирает популярность канал «Врачи онлайн», организованный медиками Кыргызстана. Специалисты в разных областях медицины дают бесплатные консультации подписчикам. Канал существует меньше недели, но на него уже подписались больше 98 тысяч человек.

Корреспондент 24.kg поговорила с одной из основательниц канала Азалией Азатовой.

Фото из личного архива. Азалия Азатова, одна из основательниц Telegram-канала «Врачи онлайн»

— Как вам пришла идея создать канал «Врачи онлайн»?

— У нас уже был проект «Врачи отвечают», но только по детским вопросам. Работает уже почти год. С командой из того проекта решили создать «Врачи онлайн», добрав еще терапевтов, чтобы у граждан была возможность поговорить с медиками, получить консультации и хоть немного разгрузить горячие линии 103 и 118. Проект курирую я с моим партнером Дамирой Апиевой.

Фото из личного архива. Соосновательница Telegram-канала «Врачи онлайн» Дамира Апиева

— Кто вы по профессии? Расскажите и о Дамире Апиевой.

— Дамира имеет медицинское образование, но работает маркетологом. Я единственная в проекте без медицинского образования, но у меня пятилетний опыт в чатах и Telegram-каналах. Поэтому в проекте я задействована как мост между врачами и гражданами.

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— Сколько врачей консультируют граждан?

— Около 20. Среди них есть терапевты, пульмонологи, инфекционисты, дерматологи, неврологи и другие. Но и их не хватает, потому что практически все работают в очагах заражения и заходят консультировать во внерабочее время. А те, кто не работает, болеют и очень плохо себя чувствуют. Мы до сих пор продолжаем искать свободных врачей, потому что вопросы приходят в режиме нон-стоп, нам нужно, чтобы врачи могли заменять друг друга.

— Как набираете врачей в команду?

— Набор проходит через Дамиру, потому что она, как человек с медицинским образованием, лучше знает, кто нам подойдет.

— Успевает ли команда отвечать на все поступающие вопросы?

— Врачи успевают ответить, мы их не торопим. Но мы не успеваем модерировать. То есть у нас есть определенные правила: очень подробно описать симптомы, принимаемые лекарства, сопутствующие болезни и задать конкретный вопрос. Это делается для того, чтобы врач мог прочитать и понять, не задавая лишних вопросов.

«Врачи онлайн» не делают назначений, а только консультируют, дают рекомендации, такие как обильное питье, промывание носа, полоскание горла, и подсказывают, к какому врачу им необходимо обратиться. Азалия Азатова

Сообщений поступает очень много — в час приходит около тысячи. В какой-то момент к нам подключились граждане Казахстана, поэтому мы искали активистов из соседней страны, чтобы помочь им создать аналогичный Telegram-канал. Наши врачи просто не справились бы, к тому же ситуации в обеих республиках разные и местные врачи не могут что-то советовать гражданам других государств.

— С какими проблемами чаще всего обращаются граждане?

— В основном потеря обоняния, вкуса, температура, боль, першение в горле, кашель. Исходя из этого, мы написали отдельно на канале ответы на часто задаваемые вопросы, чтобы граждане могли прочитать их в первую очередь.

— За какое время обратившийся получает ответ?

— Из-за того, что мы не торопим врачей и они отвечают в свое свободное время, ожидание ответа может занять какое-то время. Но в течение дня мы стараемся обработать все сообщения, оформленные по правилам.

Врачи консультируют абсолютно бесплатно. Нам с Дамирой просто нечего им предложить. Азалия Азатова

— Для чего вы этим занимаетесь, что вас мотивирует, ведь вы не получаете от этого финансовую прибыль?

— Дамира работает, я пока в декрете. Поэтому в основном я занимаюсь организационными вопросами между уходом за ребенком и домашним хозяйством. Почти пять лет позиционирую себя как общественный деятель, создала проект «Попутка КГ». Поняв, что общество нуждается в общении с врачами, взялась за «Врачи онлайн». Хочу помогать гражданам.

— В чем заключается трудность в ведении данного канала? Что больше всего вам доставляет неудобства?

— Часто люди задают одни и те же вопросы, не соблюдают правила чата и требования, которые должны учитывать при обращении.

Самая главная проблема нашего общества — не читают и не следуют правилам, поэтому нам приходится делать двойную работу. Азалия Азатова

Очень много времени тратим именно на модерирование.

Прошу наших граждан соблюдать правила. Любые, будь то правила размещения вопроса на канале или санитарные нормы — самоизоляция, гигиена и масочный режим. Уважайте, пожалуйста, врачей, они наши герои. Они и так работают за мизерную зарплату, выходят на дежурства, не видятся с семьей, рискуют своим здоровьем, а теперь еще и консультируют граждан на безвозмездной основе.