В Москве прошли консультации в формате «Центральная Азия — Россия» по вопросам практического сотрудничества с целью реализации плана совместных действий на 2025–2027 годы, принятого по итогам второго саммита «Центральная Азия — Россия» в Душанбе 9 октября 2025 года, а также инициатив, выдвинутых в ходе указанного мероприятия лидерами центральноазиатских стран. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

Во встрече приняли участие представители МИД стран, а также их послы.

«Были предметно обсуждены пути налаживания системной работы по претворению в жизнь плана совместных действий и упомянутых инициатив глав государств Центральной Азии.

В таком контексте рассмотрены вопросы взаимодействия в шестистороннем формате в сферах торговли и экономики, транспорта и логистики, энергетики, медицины, культурно-гуманитарных связей и экологии.

Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере», — говорится в сообщении.