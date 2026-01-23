11:03
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов

В Москве прошли консультации в формате «Центральная Азия — Россия» по вопросам практического сотрудничества с целью реализации плана совместных действий на 2025–2027 годы, принятого по итогам второго саммита «Центральная Азия — Россия» в Душанбе 9 октября 2025 года, а также инициатив, выдвинутых в ходе указанного мероприятия лидерами центральноазиатских стран. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

Во встрече приняли участие представители МИД стран, а также их послы.

«Были предметно обсуждены пути налаживания системной работы по претворению в жизнь плана совместных действий и упомянутых инициатив глав государств Центральной Азии.

В таком контексте рассмотрены вопросы взаимодействия в шестистороннем формате в сферах торговли и экономики, транспорта и логистики, энергетики, медицины, культурно-гуманитарных связей и экологии.

Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358955/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России
Кыргызстан вошел в топ-3 стран, граждане которых открывают бизнес в России
В Кыргызстан не допустили 11 тонн колбасных изделий из России
Обострение или угроза? Как страны ЦА отреагировали на слова Соловьева
Россия отказала в переводе на родину 144 осужденных граждан Кыргызстана
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе
Депутат Олий Мажлиса обратился к гражданам Узбекистана с призывом покинуть РФ
Год турбулентности и прагматизма. Чем запомнился 2025-й и чего ждать в 2026-м
Это максимум. В России в 2025 году объявили нежелательными 95 организаций
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР
Популярные новости
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
23 января, пятница
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 января Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 янва...
10:51
«Асман Эйрлайнс» увеличила число рейсов в Нарын и зафиксировала цену
10:49
МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
10:43
В Оше задержан участковый милиционер, подозреваемый в «крышевании» иностранцев
10:17
При поддержке ученых РФ. В Бишкеке к 2027 году построят большой планетарий