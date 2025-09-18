Кыргызско-российские консультации по международному праву состоялись в МИД

Кыргызско-российские консультации по международному праву состоялись в Министерстве иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Консультации касались двустороннего взаимодействия по международно-правовым вопросам. Делегацию КР возглавил директор международно-правового департамента МИД Адылбек Тультемиров, российскую — директор правового департамента МИД Максим Мусихин.

Стороны обсудили широкий спектр международно-правовых вопросов, представляющих взаимный интерес, условились о координации работы на площадках многосторонних организаций, обменялись информацией об актуальном состоянии законодательства Кыргызстана и России, касающегося международных договоров.