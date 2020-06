Кто будет ремонтировать дороги в Бишкеке, определит комиссия

Три компании изъявили желание принять участие в конкурсе на строительство и реконструкцию дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» за счет гранта КНР. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в управлении капитального строительства (УКС) столичной мэрии состоялось вскрытие конкурсных заявок.

«Имена претендентов на участие в конкурсе традиционно представила канцелярия советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в КР. Всего в списке значатся три компании: Power Construction Corporation of China, Ltd; Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd; Сhina Road and Bridge Corporation, все они прошли квалификационный отбор в Китае», — отметили в мэрии.

По данным муниципалитета, теперь комиссия проверит представленные сметные расчеты и определит имя подрядчика.

Напомним, конкурс был объявлен повторно. В первый раз он признан несостоявшимся, потому что ценовая квалификация участников не соответствовала заявленным условиям (цена участников оказалась выше предложенной конкурсной суммы).

Вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилмассивах. Многие из этих дорог будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китая.