12:26
USD 75.99
EUR 85.52
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Кто будет ремонтировать дороги в Бишкеке, определит комиссия

Три компании изъявили желание принять участие в конкурсе на строительство и реконструкцию дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» за счет гранта КНР. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в управлении капитального строительства (УКС) столичной мэрии состоялось вскрытие конкурсных заявок.

«Имена претендентов на участие в конкурсе традиционно представила канцелярия советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в КР. Всего в списке значатся три компании: Power Construction Corporation of China, Ltd; Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd; Сhina Road and Bridge Corporation, все они прошли квалификационный отбор в Китае», — отметили в мэрии.

Читайте по теме
Улицы Бишкека, которые отремонтируют в ближайшие два года

По данным муниципалитета, теперь комиссия проверит представленные сметные расчеты и определит имя подрядчика.

Напомним, конкурс был объявлен повторно. В первый раз он признан несостоявшимся, потому что ценовая квалификация участников не соответствовала заявленным условиям (цена участников оказалась выше предложенной конкурсной суммы). 

Вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилмассивах. Многие из этих дорог будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157790/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на улице Каралаева несколько месяцев не могут сделать тротуар
В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог на нескольких улицах
Тротуары и велодорожки. Почему их строительство вызывает недовольство горожан
Ремонт дорог в Бишкеке. В конце июня вскроют тендерные документы по второй фазе
Разметку наносят в час пик. В горкенеше предлагают пересмотреть график работ
Мэрия Бишкека забыла о водостоке при строительстве тротуара и велодорожки
Ремонт тротуаров в Бишкеке вызывает нарекания горожан: пыль, грязь, неудобства
На ямочный ремонт дорог в Бишкеке мэрия потратит 8 миллионов сомов
Велодорожку в Бишкеке строят, не учитывая интересы среднего предпринимательства
Асфальт на улице Кокчетавской уложили временно. Комментарий чиновников
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Введут&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава Введут ли в Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
В&nbsp;соцсетях распространяют запись о&nbsp;четырех умерших от&nbsp;пневмонии. Правда&nbsp;ли это? В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
Бизнес
Револьверная карта &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; кредиты за&nbsp;десять секунд в&nbsp;течение двух лет Револьверная карта «Бакай Банка» — кредиты за десять секунд в течение двух лет
&laquo;Бакай Банк&raquo; для предпринимателей: аккредитивы и&nbsp;банковские гарантии «Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики
Чтобы следующий парламент не&nbsp;был чимкирик. Рецепт от&nbsp;депутата Жанара Акаева Чтобы следующий парламент не был чимкирик. Рецепт от депутата Жанара Акаева
30 июня, вторник
12:25
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 п...
12:10
Президент прокомментировал дело о коррупции в ГП «Кыргыз темир жолу»
12:05
Бишкек просит ссуду из республиканского бюджета для выплаты отпускных учителям
11:56
Президент рассказал о стабильной борьбе с коррупцией, которая не афишируется
11:42
Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП пока вводить не будем