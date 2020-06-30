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Общество

Из Кувейта в Кыргызстан вернулись 102 кыргызстанца

Сегодня чартерным рейсом авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Эль-Кувейт — Бишкек в Кыргызстан вернулись 102 гражданина. Об этом сообщили в департаменте информации Министерства иностранных дел.

МИДа
Фото МИДа. В Кыргызстан из Кувейта вернулись 102 кыргызстанца

Из Кувейта прибыли также граждане Кыргызстана, ранее находившиеся в Катаре, Египте и Малайзии. Для них по договоренности с кувейтской стороной был организован транзитный маршрут прибытия в страну.

«Все прибывшие в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения соответствующих медицинских процедур. Работа по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на родину, продолжается», — заключили в МИДе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157778/
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