Из Кувейта в Кыргызстан вернулись 102 кыргызстанца

Сегодня чартерным рейсом авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Эль-Кувейт — Бишкек в Кыргызстан вернулись 102 гражданина. Об этом сообщили в департаменте информации Министерства иностранных дел.

Фото МИДа. В Кыргызстан из Кувейта вернулись 102 кыргызстанца

Из Кувейта прибыли также граждане Кыргызстана, ранее находившиеся в Катаре, Египте и Малайзии. Для них по договоренности с кувейтской стороной был организован транзитный маршрут прибытия в страну.

«Все прибывшие в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения соответствующих медицинских процедур. Работа по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на родину, продолжается», — заключили в МИДе.